Про це пише Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Києві?

О 17:15 Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА у напрямку Києва з північного сходу.

А о 17:18 у столиці пролунали вибухи. Монітори писали, що локаційно ціль було втрачено.

За кілька хвилин начальник Київської МВА повідомив, що у Деснянському районі попередньо постраждала багатоповерхівка.

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