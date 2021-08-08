У Києві пройшла акція на підтримку білоруських політв'язнів: вшановували пам'ять Шишова – фото
Джерело:"Цензор Нет"
У Києві 8 серпня люди вшановували пам'ять загиблого голови "Білоруського дому" в Україні Віталія Шишова. Також демонстранти висловили підтримку політв'язням у Білорусі.
Акція відбувалась на Майдані Незалежності. Організатори зауважили, що від початку протестів у Білорусі минув рік.
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Мітингарі наголосили, що тоді білоруси зробили свій вибір і вирішили боротися за майбутнє країни. Крім того, озвучили статистику, за якою тільки з 9 до 13 серпня 2020 року в Білорусі було затримано понад 7 тисяч людей, а катували ще понад 2 тисячі.
Виступала громадянська дружина Шишова
На акції виступила громадянська дружина Шишова Божена Жолудь. Дівчина закликала білорусів пам'ятати про активіста та про інших жертв режиму Лукашенка.
Акція на підтримку політв'язнів у Білорусі / Фото "Цензор нет":
Смерть Віталія Шишова: що треба знати
- Білоруса Віталія Шишова, який зник у Києві, 3 серпня знайшли повішеним в одному зі столичних парків.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Перевіряють різні версії.
- Друзі активіста переконані, що це було не самогубство. Вони розповіли, що за Шишовим стежили відтоді, як він приїхав в Україну, тобто з осені 2020 року.
Дивіться відео, як відбувалась акція протесту: