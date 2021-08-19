У Києві пройшла репетиція повітряного параду: вражаючі відео
Джерело:24 канал
Тисячі киян мали змогу побачити літаки та гелікоптери військових, а також авіацію ДПСУ, поліції, Нацгвардії та ДСНС, яка буде пролітати над містом у День Незалежності. Крім того, 19 серпня над столицею кружляла "Мрія".
Як зазначили у МВС, особливістю параду на 30 річчя Незалежності буде одночасна участь у ньому авіації багатьої структур та державного підприємства "Антонов". Також мешканці та гості Києва зможуть побачити у небі літаки держав-партнерів України.
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Відео з вражаючими польотами авіації над містом діляться у соцмережах ледве не всі, хто став свідком цієї події.
Появу "Мрії" називають найбільш вражаючою
Згідно з офіційними даними, 24 серпня у Києві можна буде побачити:
- гелікоптери EC-225LP та H-145 поліції та ДСНС.
- Ан-32П ДПСУ;
- 2 Ан-72 Нацгвардії;
- 2 DA-42 ДПСУ;
Яка кількість винищувачів та штурмовиків ВМС та повітряних сил Сухопутних військ братиме участь у параді, наразі невідомо.
Дивіться відео польоту авіації під час репетиції параду до Дня Незалежності у Києві:
За словами представників ДП "Антонов", на параді літатимуть:
- Мі-8;
- Мі-14;
- Мі-24;
- Су-27;
- МіГ-29;
- Іл-76.
Замикатимуть повітряну колону військової авіації представники "сімейства" Ан та найбільший у світі транспортний літак "Мрія". Саме появу легендарного Ан-225 оцінили очевидці репетиції найбільше.
Дивіться відео польоту "Мрії" над Києвом: