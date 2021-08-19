Как отметили в МВД, особенностью парада на 30 летие Независимости будет одновременное участие в нем авиации многих структур и государственного предприятия "Антонов". Также жители и гости Киева смогут увидеть в небе самолеты государств-партнеров Украины.

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Видео с впечатляющими полетами авиации над городом делятся в соцсетях чуть ли не все, кто стал свидетелем этого события.

Появление "Мрии" называют самым впечатляющим

Согласно официальным данным, 24 августа в Киеве можно будет увидеть:

вертолеты EC-225LP и H-145 полиции и ГСЧС.

Ан-32П ГПСУ;

2 Ан-72 Нацгвардии;

2 DA-42 ГПСУ;

Какое количество истребителей и штурмовиков ВМС и воздушных сил Сухопутных войск будет участвовать в параде, пока неизвестно.

Смотрите видео полета авиации во время репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве:

По словам представителей ГП "Антонов", на параде будут летать:

Ми-8;

Ми-14;

Ми-24;

Су-27;

МиГ-29;

Ил-76.

Замыкать воздушную колонну военной авиации будут представители "семейства" Ан и крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия". Именно появление легендарного Ан-225 оценили очевидцы репетиции больше всего.

Смотрите видео полета "Мрии" над Киевом: