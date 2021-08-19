Как отметили в МВД, особенностью парада на 30 летие Независимости будет одновременное участие в нем авиации многих структур и государственного предприятия "Антонов". Также жители и гости Киева смогут увидеть в небе самолеты государств-партнеров Украины.
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Видео с впечатляющими полетами авиации над городом делятся в соцсетях чуть ли не все, кто стал свидетелем этого события.
Появление "Мрии" называют самым впечатляющим
Согласно официальным данным, 24 августа в Киеве можно будет увидеть:
- вертолеты EC-225LP и H-145 полиции и ГСЧС.
- Ан-32П ГПСУ;
- 2 Ан-72 Нацгвардии;
- 2 DA-42 ГПСУ;
Какое количество истребителей и штурмовиков ВМС и воздушных сил Сухопутных войск будет участвовать в параде, пока неизвестно.
Смотрите видео полета авиации во время репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве:
По словам представителей ГП "Антонов", на параде будут летать:
- Ми-8;
- Ми-14;
- Ми-24;
- Су-27;
- МиГ-29;
- Ил-76.
Замыкать воздушную колонну военной авиации будут представители "семейства" Ан и крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия". Именно появление легендарного Ан-225 оценили очевидцы репетиции больше всего.
Смотрите видео полета "Мрии" над Киевом: