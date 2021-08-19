Як зазначили у МВС, особливістю параду на 30 річчя Незалежності буде одночасна участь у ньому авіації багатьої структур та державного підприємства "Антонов". Також мешканці та гості Києва зможуть побачити у небі літаки держав-партнерів України.

Дивіться також Найбільший в світі транспортний літак "Мрія" візьме участь в параді до Дня Незалежності

Відео з вражаючими польотами авіації над містом діляться у соцмережах ледве не всі, хто став свідком цієї події.

Появу "Мрії" називають найбільш вражаючою

Згідно з офіційними даними, 24 серпня у Києві можна буде побачити:

гелікоптери EC-225LP та H-145 поліції та ДСНС.

Ан-32П ДПСУ;

2 Ан-72 Нацгвардії;

2 DA-42 ДПСУ;

Яка кількість винищувачів та штурмовиків ВМС та повітряних сил Сухопутних військ братиме участь у параді, наразі невідомо.

Дивіться відео польоту авіації під час репетиції параду до Дня Незалежності у Києві:

За словами представників ДП "Антонов", на параді літатимуть:

Мі-8;

Мі-14;

Мі-24;

Су-27;

МіГ-29;

Іл-76.

Замикатимуть повітряну колону військової авіації представники "сімейства" Ан та найбільший у світі транспортний літак "Мрія". Саме появу легендарного Ан-225 оцінили очевидці репетиції найбільше.

Дивіться відео польоту "Мрії" над Києвом: