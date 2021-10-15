У Києві п'яний водій вантажівки збив пішоходів та влаштував перегони з поліцією: жахливе відео

15 жовтня 2021 , 22:25
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Джерело:

dtp.kiev.ua

Жахлива аварія сталася на проспекті Степана Бандери у Києві ввечері 15 жовтня. Водій вантажівки з'їжджав у напрямку Набережно-Рибальської вулиці та переїхав двох пішоходів.

Після скоєння ДТП зловмисник навіть не думав зупинятись. Він почав тікати з місця аварії та зміг проїхати майже 10 кілометрів.

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Патрульні, яких викликали очевидці інциденту, вирішили ввести у столиці оперативний план "Перехоплення".

Затримали біля метро "Дніпро"

  • За попередніми даними водій вантажівки керував машиною в нетверезому стані.
  • Які саме травми отримали внаслідок ДТП пішоходи, наразі невідомо. Втім, очевидці інциденту кажуть, що ушкодження дуже серйозні.
  • На місці події працювали слідчі та медики швидкої. Лікарі госпіталізували травмованих пішоходів.

Момент аварії зняли на відео інші учасники дорожнього руху. Судячи з запису, чоловік рухався смугою для громадського транспорту та мав повертати на Набережно-Рибальську, але він майже пропустив поворот. В останній момент водій все ж таки вирулив на потрібну йому дорогу, однак зніс при цьому двох пішоходів, які переходили дорогу у призначеному для цього місці.

Дивіться відео жахливого наїзду вантажівки на пішоходів на проспекті Степана Бандери:

Пошуки зловмисника досить швидко увінчалися успіхом. На Набережному шосе кілька екіпажів патрульних зупинили водія та затримали його.

Як саме кваліфікували провадження, фігурантом котрого є чоловік, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця затримання нетверезого водія вантажівки у Києві:

Автор: Олексій Чибісов