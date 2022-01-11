У Києві рецидивісти побили та пограбували відомого журналіста Куликова: що відомо про напад

У центрі Києва двоє рецидивістів скоїли розбійний напад на відомого журналіста Андрія Куликова. Це трапилося 10 січня.

Правоохоронні органи не назвали ім'я потерпілого, однак його розкрили джерела Інтерфакс-Україна. Аби знайти привід підійти до чоловіка, зловмисники попросили у нього цигарку.

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Напад на журналіста трапився на проспекті Перемоги.

Отримавши відмову щодо цигарки, зловмисники побили Куликова й забрали у нього 3 тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

На місце негайно прибули слідчі й змогли швидко знайти та затримати грабіжників у одному зі столичних хостелів.



Один із молодиків, причетних до нападу на журналіста / Фото поліції Києва



Двох зловмисників поліція затримала у столичному хостелі / Фото поліції Києва

Кримінальний шлейф

Виявилося, що до нападу на журналіста причетні раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний хлопець з Миколаївщини та його ровесник з Волині, який зараз має статус обвинуваченого за крадіжку. Крім того, поліція підозрює, що в злочині могли брати участь ще двоє людей.

За скоєне молодикам загрожує до 6 років позбавлення волі. За фактом грабежу вже відкрито кримінальне провадження. Затриманим оголосили про підозру і взяли під варту.

Імена "героїв"

За інформацією телеграм-каналу "Київ оперативний" двох затриманих звуть Дранко Вадим Дмитрович (1998 року народження), Лоза Юрій Юрійович (1998 року народження). Ще двоє фігурантів – Буровинець Василь Вікторович (1999 року народження) та хлопець на прізвище Величко.

Напад охочі до легкої наживи скоїли біля будівлі центрального РАЦСу. Діяли грабіжники за звичною для них схемою: спершу чоловіка вдарили і почали погрожувати, потім змусили віддати гроші, картку й назвати пін-код до неї. Наостанок банда ще й вирішила силоміць відібрати телефон.

Хто такий Андрій Куликов Це знаний в Україні журналіст, радіо- та телеведучий, а також медіаексперт. Він також є співзасновником "Громадського радіо" і очолює Комісію з журналістської етики.

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Текст публікації "Києва оперативного":

Дарма ця компашка телевізор не дивилася. Компашка зальотних неадекватів, декотрі з яких раніше вже мали проблеми із законом, побачили на проспекті Перемоги чоловіка, який йшов собі на роботу. Подумали трохи своїми пустими головами й вирішили його пограбувати.

Біля центрального РАЦСу усі четверо підійшли до нього. Один вдарив потерпілого, почали погрожувати. Чоловік віддав їм свої гроші, але їм цього було замало, і вони ще й "вибили" з нього пін-код він банківської карти (та саму картку), а згодом ще й силоміць забрали мобільний телефон.

Через деякий час потерпілий звернувся до правоохоронців Шевченківського управління поліції, й ті за допомогою першочергових оперативних заходів затримали усю шайку-лейку.

До речі, жертву для грабежу ці відбиті знайшли вкрай невдалу – ведучий, журналіст, редактор, актор Андрій Куликов.

Затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

1. Дранко Вадим Дмитрович, 1998 року народження.

2. Лоза Юрій Юрійович, 1998 року народження.