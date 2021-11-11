У Києві спалахнула масштабна пожежа у парку "Совки"

У столичному парку "Совки" спалахнула масштабна пожежа. Це трапилося після обіду 11 листопада. Дим зі згарища очевидці помітили навіть на станції метро "Житомирська".

На місце надзвичайної події негайно прибули рятувальники. станом на 15:25 вони повністю ліквідували вогонь на площі 300 квадратних метрів.

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Вогонь ледь не погубив тварин у зоопарку

Як повідомили 24 каналу у ДСНС, вогонь впритул наблизився до вуличного зоопарку. Однак він мінімально зачепив споруду, і вогнеборці вчасно загасили його. Життю тварин також нічого не загрожує, оскільки клітки з ними відкрили.

Пожежа уже ліквідована. Одноповерхова будівля розміром 50 на 50 метрів. Площа пожежі складала 300 квадратних метрів. За попередніми даними, там була кав'ярня, шашлична. На момент прибуття рятувальних підрозділів там нікого не було,

– розповіла речниця Головного управління ДСНС в місті Києві Світлана Водолага.

Підпал могли влаштувати підлітки

На місці події працювало три одиниці техніки та 15 рятувальників. Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

За інформацією телеканалу "Київ", пожежа виникла через підпал сіна. До нього нібито причетні двоє чоловік. Однак Magnolia TV повідомляє про те, що підпалювачами могли бути підлітки.

Зрештою вогонь перекинувся на будиночки персоналу, через що нібито вибухнули газові балони та пошкодили дерева навколо.

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