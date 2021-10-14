У Києві спалахнула пожежа на території інституту урології

14 жовтня 2021 , 15:21
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Джерело:

фейсбук Головного управління ДСНС України у Києві

У Києві 14 жовтня за адресою вулиця Винниченка, 9А спалахнула масштабна пожежа. На місце події оперативно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Пресслужба ДСНС повідомила, що полум'я спалахнуло на даху двоповерхової покинутої будівлі. Спершу існувала загроза, що вогонь розповсюдиться по всій площі даху та на 8-поверхову поруч розташовану будівлю.

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У процесі гасіння пожежі на безпечну відстань відвели 15 людей. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає. 

На місці задіяли 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 людей особового складу,
– мовиться у повідомленні.

Причину пожежі встановлять правоохоронні органи.

Зауважте! За адресою вулиця Винниченка, 9А розташований Інститут урології НАМН України.

Фото з місця події / ДСНС України

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Автор: Мар'яна Бекало