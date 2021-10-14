У Києві спалахнула пожежа на території інституту урології

У Києві 14 жовтня за адресою вулиця Винниченка, 9А спалахнула масштабна пожежа. На місце події оперативно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Пресслужба ДСНС повідомила, що полум'я спалахнуло на даху двоповерхової покинутої будівлі. Спершу існувала загроза, що вогонь розповсюдиться по всій площі даху та на 8-поверхову поруч розташовану будівлю.

Зауважте У масштабній пожежі на Тайвані загинули майже 50 людей, – ЗМІ

У процесі гасіння пожежі на безпечну відстань відвели 15 людей. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає.

На місці задіяли 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 людей особового складу,

– мовиться у повідомленні.

Причину пожежі встановлять правоохоронні органи.

За адресою вулиця Винниченка, 9А розташований Інститут урології НАМН України

Фото з місця події / ДСНС України

Пожежа у Голосіївському районі