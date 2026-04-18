У Києві спалахнув трансформатор: виникли перебої світла

У Дніпровському районі Києва спалахнула трансформаторна підстанція. Рятувальники ДСНС вже на місці події.

Про це 24 Каналу розповіли у ДСНС Києва.

Що відомо про пожежу трансформатора у Києві?

У Києві виникла пожежа на трансформаторній підстанції у Дніпровському районі міста. Почалися перебої з електропостачанням.

У ДСНС Києва підтвердили 24 Каналу факт займання. На місці працюють 3 пожежні системи та автомобіль порошкового гасіння.

Рятувальники намагаються локалізувати пожежу.

В окремих частинах Дніпровського району – перебої з електропостачанням через пожежу на підстанції,

– зазначили у КМДА.

Через відсутність напруги в мережі затримується низка маршрутів електротранспорту. Зокрема, тролейбуси № 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К та трамваї № 22, 27, 28, 33, 35.