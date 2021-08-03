У Київському метро зупиняли рух поїздів через падіння чоловіка на рейки
3 серпня 2021 , 10:19Читать новость на русском
Джерело:"Обозреватель"
На станції "Оболонь" один з пасажирів метрополітену впав на рейки. Надзвичайна подія сталася у годину пік 3 серпня.
За словами джерел 24 каналу, чоловік не отримав травм внаслідок падіння. Щоб врятувати його, співробітникам метрополітену довелося на кілька хвилин зупиняти рух поїздів на "синій гілці".
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Наразі метро працює у звичному режимі.
Що відомо про падіння чоловіка на станції "Оболонь" у Києві
- Одразу після падіння свідки інциденту попередили про це працівників підземки. Рух поїздів вимушено зупинили.
- Підняти пасажира на перон змогли зусиллями працівників станції та поліцейських. На це пішло всього лише кілька хвилин.
- Після врятування чоловіка рух поїздів відновили, а самому пасажиру викликали швидку.
Медики огледіли потерпілого. Він не потребував допомоги та госпіталізації.
Внаслідок чого чоловік впав на рейки, наразі невідомо. Рух поїздів на "синій" гілці зупинявся десь на 5 – 7 хвилин.