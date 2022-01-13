У Києві судитимуть чоловіка, який "замінував" автовокзал

Поліцейські столиці закінчили досудове розслідування кримінального провадження щодо фейкового повідомлення про вибухівку. 37-річного киянина можуть відправити за ґрати на 6 років.

Вдень 13 січня працівники прокуратури скерували до Голосіївського суду обвинувальний акт щодо ймовірного зловмисника. Сам злочин стався у грудні 2021 року.

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Телефонний терорист подзвонив до поліції та повідомив, що на одному з автовокзалів закладена вибухівка.

Дзвонив напідпитку

Як тільки правоохоронці отримали інформацію про ймовірний вибух, на місце події викликали кінологів та вибухотехніків.

З будівлі евакуювали всіх пасажирів та співробітників.

Спеціалісти перевірили приміщення вокзалу та не знайшли нічого небезпечного. Після цього слідчі відкрили кримінальне провадження про заздалегідь неправдиве повідомлення про теракт.

Особу підозрюваного встановив дільничний офіцер. Зловмисником виявився місцевий мешканець 1985 року народження, у якого раніше не було проблем із законом.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант провадження вирішив пожартувати, коли був п'яний. На час досудового розслідування суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Коли саме служителі Феміди почнуть розглядати провадження по суті, наразі невідомо. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 6 років ув'язнення.

В Україні – бум фейкових замінувань

З початку 2022 року в Україні активізувались телефонні терористи. Анонімні злочинці ледве не кожного дня повідомляють про загрозу вибуху у Києві, Кривому Розі, Львові, Черкасах, Херсоні та інших містах. Більш за все "замінувань" трапляється у столиці, де кінологам та вибухотехнікам доводиться перевіряти школи, торговельні центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей.