Днем 13 января работники прокуратуры направили в Голосеевский суд обвинительный акт в отношении предполагаемого злоумышленника. Само преступление произошло в декабре 2021 года.

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Телефонный террорист позвонил в полицию и сообщил, что на одном из автовокзалов заложена взрывчатка.

Звонил навеселе

Как только правоохранители получили информацию о вероятном взрыве, на место происшествия вызвали кинологов и взрывотехников.

Из здания эвакуировали всех пассажиров и сотрудников.

Специалисты проверили помещение вокзала и не нашли ничего опасного. После этого следователи открыли уголовное производство о заранее ложном сообщении о теракте.

Личность подозреваемого установил участковый офицер. Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, у которого ранее не было проблем с законом.

Правоохранители выяснили, что фигурант производства решил пошутить, когда был пьян. На время досудебного расследования суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Когда именно служители Фемиды начнут рассматривать производство по существу, пока неизвестно. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 6 лет заключения.

В Украине – бум фейковых минирований

С начала 2022 года в Украине активизировались телефонные террористы. Анонимные преступники чуть ли не каждый день сообщают об угрозе взрыва в Киеве, Кривом Роге, Львове, Черкассах, Херсоне и других городах. Больше всего "минирований" случается в столице, где кинологам и взрывотехникам приходится проверять школы, торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей.