Вдень 13 січня працівники прокуратури скерували до Голосіївського суду обвинувальний акт щодо ймовірного зловмисника. Сам злочин стався у грудні 2021 року.

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Телефонний терорист подзвонив до поліції та повідомив, що на одному з автовокзалів закладена вибухівка.

Дзвонив напідпитку

  • Як тільки правоохоронці отримали інформацію про ймовірний вибух, на місце події викликали кінологів та вибухотехніків.
  • З будівлі евакуювали всіх пасажирів та співробітників.
  • Спеціалісти перевірили приміщення вокзалу та не знайшли нічого небезпечного. Після цього слідчі відкрили кримінальне провадження про заздалегідь неправдиве повідомлення про теракт.
  • Особу підозрюваного встановив дільничний офіцер. Зловмисником виявився місцевий мешканець 1985 року народження, у якого раніше не було проблем із законом.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант провадження вирішив пожартувати, коли був п'яний. На час досудового розслідування суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Коли саме служителі Феміди почнуть розглядати провадження по суті, наразі невідомо. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 6 років ув'язнення.

В Україні – бум фейкових замінувань

З початку 2022 року в Україні активізувались телефонні терористи. Анонімні злочинці ледве не кожного дня повідомляють про загрозу вибуху у Києві, Кривому Розі, Львові, Черкасах, Херсоні та інших містах. Більш за все "замінувань" трапляється у столиці, де кінологам та вибухотехнікам доводиться перевіряти школи, торговельні центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей.