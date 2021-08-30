У Києві таксист Bolt ганяв зустрічкою через подвійну суцільну: епічне відео

Водія автівки з брендуванням Bolt, який возив пасажирів з вкрай нахабними порушеннями правил дорожнього руху, зафіксували у Києві 30 серпня. Легковик таксиста нісся з чималою швидкістю та являв собою небезпеку для інших машин.

Як зазначили свідки порушення, таксист відомої компанії нахабно поводився на дорозі на Русанівській набережній. За деякими даними, чоловік вирішив об'їхати затор на світлофорі.

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За попередніми даними, за небезпечні маневри водія не оштрафували.

Скористався безкарністю

Інцидент стався вдень 30 серпня на Русанівській набережній. Водій Bolt їхав у напрямку метро "Лівобережна".

Аби не стояти у заторі як всі інші учасники руху, чоловік вирішив порушити правила.

Легковик на чималій швидкості перетнув подвійну суцільну розмітку та вилетів на зустрічну смугу.

Йому вдалося уникнути лобового зіткнення з іншими машинами.

У коментарях до відео, яке виклали у соцмережах, мешканці столиці зазначають, що подібні маневри від таксистів можна побачити фактично кожного дня. Водії служб таксі користуються тим, що штрафи за такі порушення досить маленькі, а від роботодавців жодних санкцій за таку манеру водіння не буде. То ж, фактично таксисти почуваються безкарними.

Дивіться відео небезпечного проїзду таксиста у Києві: