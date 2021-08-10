"Спасибі, що хоч лапи не відрізали": у Києві ветеринари стерилізували пса, якого мали постригти

У столичній ветеринарній клініці "Здорові тварини" випадково стерилізували собаку. Як вибачення працівники сказали, що клієнт може не платити гроші за операцію.

Операцію зробили помилково

Інцидент трапився 9 серпня. Власнику тварини надійшло повідомлення від клініки: "Добрий день! Ваша собака прооперована".

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З незрозумілої причини, крім стрижки, клініка зробила собаці, яка нещодавно народила цуценят і у якої ще є молоко, операцію під загальним наркозом для стерилізації. Сказати, що це треш, напевно, не сказати нічого,

– заявив Максим Шульженко.

За його словами, спершу працівники клініки шукали різні виправдання, а потім зізналися, що просто переплутали. Після того, вони заявили, що за свій "прокол" не братимуть з власника гроші.

Шульженко викликав на місце події поліцію. Ті з'ясували, що жодної документації про проведення операції в клініки не було. "Може, молоді ветеринари вирішили попрактикуватися?", – наголосив автор.

За його словами, правоохоронці внесли інформацію про інцидент до Єдиного реєстру досудових рішень за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Клініка безкоштовно лікуватиме тварин

З господарем тварини зв'язався власник клініки Іван Стойков. Він перепросив за ситуацію та пообіцяв кожного місяці впродовж 2 років безкоштовно лікувати 4 тварин, власники яких не мають на це грошей. У відповідь Шульженко має забрати свою заяву з поліції.