У Києві вибухи: ППО відбиває наліт безпілотників

Ударні дрони російської армії дісталися до Києва вночі 5 травня. У столиці прогриміли вибухи.

Про те, що Київ чує гучні звуки, повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Атака БпЛА на Київ 5 травня: що відомо?

Повітряна тривога у Києві почалася о 03:11 – через загрозу застосування ворогом балістики. Вдруге сирени прозвучали о 04:32, адже до столиці України, як інформували Повітряні сили, наближалися ударні БпЛА російської армії.

За інформацією моніторів, дронів було небагато. А проте їхній рух призвів до вибухів у Києві та роботи ППО. Київська МВА повідомила про те, що столиці гучно, та закликала містян перебувати в укриттях чи інших безпечних місцях.

Де ще була загроза від БпЛА цієї ж ночі?

Уночі 5 травня, окрім застосування БпЛА, Росія вдалася до атаки по Україні кількома балістичними ракетами. Вибухи пролунали у Харкові, Черкасах та Запоріжжі.

Трохи раніше стало відомо, що є наслідки атаки попередніх груп БпЛА у Київській області. За інформацією ОВА, у Броварах постраждали двоє людей, пошкоджено скління квартири, багатоповерхівка та авто.