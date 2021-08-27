У Києві готуються до відкриття найбільшого у місті єврейського центру. 25 серпня там урочисто встановили мезузу – це традиційний оберіг для єврейських родин, який закріплюють на вхідних дверях.

Дату обрали не випадково – цього дня народився засновник хасидського руху Баал Шем Тов. Оберіг у майбутньому центрі встановив посол Ізраїлю Міхаель Бродський разом з головним рабином Києва Рав Йонатаном Беніаміном Марковичем. У будівлі буде також й синагога.

До теми До Умані почали масово з'їжджатись хасиди: яка ситуація у місті

Адресу наразі не повідомляють й у посольстві Ізраїлю не змогли допомогти з'ясувати розташування майбутнього центру.

Встановили священний оберіг

Присутність мезузи біля входу в будинок освячує його, розповідають у майбутньому центрі. Вона наповнює особливою енергією та святістю. Мезуза охороняє будинок разом з усім, що в ньому є, і всіма, хто в ньому мешкає, навіть якщо вони далеко від дому.

Відкриття нового центру

Посол Ізраїлю, який разом з іншими й прибив мезузу підкреслив, що новий центр дуже важливий для євреїв.

Відкриття синагоги та нового громадського центру є ще одним свідченням розквіту єврейського життя в Україні,

– сказав Міхаель Бродський.

У Київській Єврейській Громаді впевнені – незважаючи на те, що офіційного відкриття нового Громадського центру ще не було – зовсім скоро тут буде не проштовхнутися: паломники все частіше крім Умані їдуть у великі міста, досліджуючи історію й коріння своїх сімей.

У Києві відкриють найбільший у місті єврейський центр: фото

Про історію й традиції українських євреїв

У Громаді зазначили, що їх мета – знайомити й українців про традицій народів, які населяють нашу країну.

Ми хочемо, щоб люди знали ще одну грань історії цієї прекрасної країни (Україна – 24 канал) й традиції народів, які її населяють – наші традиції, українських євреїв,

– сказав Головний Рабин Києва, Рав Йонатан Беніамін Маркович.

В громаді повідомили, що на сьогоднішній день, в Україні вже перебувають кілька тисяч ізраїльтян, які приїхали на осінні свята.

Раніше на сайті 24 каналу писали, що попри те, що до єврейського Нового року залишається місяць, хасиди вже прибувають в Україну. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження, а відтак, потрапити на могилу їхнього духовного лідера буде неможливо.

Нагадаємо, що у 2020-му через пандемію COVID-19 відвідати могилу Цадика Нахмана змогли лише кілька тисяч людей. Ще тисячі паломників кілька днів штурмували українсько-білоруський кордон, після чого їм довелося повернутися до Білорусі.

У серпні 2021 року Міністерство охорони здоров'я України оновило правила в'їзду та перебування іноземних громадян на території України. Відтепер ті, хто хочуть потрапити до нашої країни повинні надати негативний результат тесту на COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.

До речі,жив у 17-18 століттях на території сучасної України. Вінй похований у селищі Меджибіж, що у Хмельницькій області. А його правнукнародився у цьому селищі й. Саме до цих могил й приїжджають щороку тисячі ізраїльтян-хасидів.