Дату обрали не випадково – цього дня народився засновник хасидського руху Баал Шем Тов. Оберіг у майбутньому центрі встановив посол Ізраїлю Міхаель Бродський разом з головним рабином Києва Рав Йонатаном Беніаміном Марковичем. У будівлі буде також й синагога.

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Адресу наразі не повідомляють й у посольстві Ізраїлю не змогли допомогти з'ясувати розташування майбутнього центру.

Встановили священний оберіг

Присутність мезузи біля входу в будинок освячує його, розповідають у майбутньому центрі. Вона наповнює особливою енергією та святістю. Мезуза охороняє будинок разом з усім, що в ньому є, і всіма, хто в ньому мешкає, навіть якщо вони далеко від дому.

Відкриття нового центру

Посол Ізраїлю, який разом з іншими й прибив мезузу підкреслив, що новий центр дуже важливий для євреїв.

Відкриття синагоги та нового громадського центру є ще одним свідченням розквіту єврейського життя в Україні,

– сказав Міхаель Бродський.

У Київській Єврейській Громаді впевнені – незважаючи на те, що офіційного відкриття нового Громадського центру ще не було – зовсім скоро тут буде не проштовхнутися: паломники все частіше крім Умані їдуть у великі міста, досліджуючи історію й коріння своїх сімей.

У Києві відкриють найбільший у місті єврейський центр: фото

Про історію й традиції українських євреїв

У Громаді зазначили, що їх мета – знайомити й українців про традицій народів, які населяють нашу країну.

Ми хочемо, щоб люди знали ще одну грань історії цієї прекрасної країни (Україна – 24 канал) й традиції народів, які її населяють – наші традиції, українських євреїв,

– сказав Головний Рабин Києва, Рав Йонатан Беніамін Маркович.

В громаді повідомили, що на сьогоднішній день, в Україні вже перебувають кілька тисяч ізраїльтян, які приїхали на осінні свята.

До речі, Баал Шем Тов жив у 17-18 століттях на території сучасної України. Він народився у Тернопільській області й похований у селищі Меджибіж, що у Хмельницькій області. А його правнук Цадик Нахман народився у цьому селищі й похований в Умані. Саме до цих могил й приїжджають щороку тисячі ізраїльтян-хасидів.