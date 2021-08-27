Дату выбрали не случайно – в этот день родился основатель хасидского движения Баал Шем Тов. Оберег в будущем центре установил посол Израиля Михаэль Бродский вместе с главным раввином Киева РАО Йонатаном Бениамином Марковичем. В здании будет также и синагога.

К теме В Умань начали массово съезжаться хасиды: какая ситуация в городе

Адрес пока не сообщают и в посольстве Израиля не смогли помочь выяснить расположение будущего центра.

Установили священный оберег

Присутствие мезузы у входа в дом освящает его, рассказывают в будущем центре. Она наполняет особой энергией и святостью. Мезуза охраняет дом вместе со всем, что в нем есть, и всеми, кто в нем живет, даже если они далеко от дома.

Открытие нового центра

Посол Израиля, который вместе с другими и прибил мезузу, подчеркнул, что новый центр очень важен для евреев.

Открытие синагоги и нового общественного центра является еще одним свидетельством расцвета еврейской жизни в Украине,

– сказал Михаэль Бродский.

В Киевской Еврейской Общине уверены – несмотря на то, что официального открытия нового Общественного центра еще не было – совсем скоро здесь будет не протолкнуться: паломники все чаще помимо Умани едут в большие города, исследуя историю и корни своих семей.

В Киеве откроют крупнейший в городе еврейский центр: фото

Об истории и традициях украинских евреев

В общине отметили, что их цель – знакомить и украинцев о традициях народов, населяющих нашу страну.

Мы хотим, чтобы люди знали еще одну грань истории этой прекрасной страны (украины – 24 канал) и традиции народов, которые ее населяют – наши традиции, украинских евреев,

– сказал главный раввин Киева, Рав Йонатан Бениамин Маркович.

В общине сообщили, что на сегодняшний день, в Украине уже находятся несколько тысяч израильтян, которые приехали на осенние праздники.

Кстати, Баал Шем Тов жил в 17-18 веках на территории современной Украины. Он родился в Тернопольской области и похоронен в поселке Меджибож, что в Хмельницкой области. А его правнук Цадик Нахман родился в этом селении и похоронен в Умани. Именно к этим могилам и приезжают ежегодно тысячи израильтян-хасидов.