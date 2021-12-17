У Києві викрили підприємця, який постачав військовим зіпсоване м'ясо
Джерело:прокуратура Києва
Представника однієї з приватних компаній підозрюють у привласненні 1,8 мільйона гривень за рахунок постачання військовослужбовцям ДПСУ неякісних продуктів. 17 грудня зловмиснику повідомили про підозру.
За даними правоохоронців, підрозділи Держприкордонслужби у 2021 році уклали договір з приватним підприємством про закупівлю свинини. Втім, чоловік, знаючи, що м'ясо зіпсоване, привіз військовим продукції на 1,8 мільйона гривень.
Дивіться також Лікарі з Кропивницького, яких спіймали на видачі фейкових COVID-сертифікатів, досі працюють
Замовники ж, не перевіривши товар, сплатили бізнесмену за нього у повному обсязі.
Світить до 12 років тюрми
- Під час розслідування злочину представники прокуратури замовили проведення експертизи. Вона підтвердила, що товар не відповідав вимогам державних стандартів.
- Слідчі також з'ясували, що на підприємстві, яке належить чоловіку, знали про якість продуктів.
- Злочин кваліфікували як розтрату та привласнення коштів з державного бюджету, вчинені в особливо великих розмірах.
Якщо провину підозрюваного визнає суд, чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Поставив 10 тонн зіпсованих консервів та понад 16 тонн печінки
Правоохоронці також зазначили, що у межах того ж кримінального провадження нещодавно повідомили про підозру іншому підприємцю, державному ветеринару та працівнику компанії-виробника. Вони поставили військовим 10 тисяч кіло м'ясних консервів, а також 16 550 кілограмів зіпсованої замороженої яловичої печінки.