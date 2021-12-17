По данным правоохранителей, подразделения Госпогранслужбы в 2021 году заключили договор с частным предприятием о закупке свинины. Впрочем, мужчина, зная, что мясо испорчено, привез военным продукции на 1,8 миллиона гривен.
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Заказчики, не проверив товар, уплатили бизнесмену за него в полном объеме.
Светит до 12 лет тюрьмы
- В ходе расследования преступления представители прокуратуры заказали проведение экспертизы. Она подтвердила, что товар не соответствовал требованиям государственных стандартов.
- Следователи также выяснили, что на предприятии, принадлежащем мужчине, знали о качестве продуктов.
- Преступление квалифицировали как растрату и присвоение средств из государственного бюджета, совершенные в особо крупных размерах.
Если вину подозреваемого признает суд, мужчине грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Поставил 10 тонн испорченных консервов и более 16 тонн печени
Правоохранители также отметили, что в рамках того же уголовного производства недавно сообщили о подозрении другому предпринимателю, государственному ветеринару и работнику компании-производителя. Они поставили военным 10 тонн мясных консервов, а также 16 550 килограммов испорченной замороженной говяжьей печени.