За даними правоохоронців, підрозділи Держприкордонслужби у 2021 році уклали договір з приватним підприємством про закупівлю свинини. Втім, чоловік, знаючи, що м'ясо зіпсоване, привіз військовим продукції на 1,8 мільйона гривень.

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Замовники ж, не перевіривши товар, сплатили бізнесмену за нього у повному обсязі.

Світить до 12 років тюрми

Під час розслідування злочину представники прокуратури замовили проведення експертизи. Вона підтвердила, що товар не відповідав вимогам державних стандартів.

Слідчі також з'ясували, що на підприємстві, яке належить чоловіку, знали про якість продуктів.

Злочин кваліфікували як розтрату та привласнення коштів з державного бюджету, вчинені в особливо великих розмірах.

Якщо провину підозрюваного визнає суд, чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Поставив 10 тонн зіпсованих консервів та понад 16 тонн печінки

Правоохоронці також зазначили, що у межах того ж кримінального провадження нещодавно повідомили про підозру іншому підприємцю, державному ветеринару та працівнику компанії-виробника. Вони поставили військовим 10 тисяч кіло м'ясних консервів, а також 16 550 кілограмів зіпсованої замороженої яловичої печінки.