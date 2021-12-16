Про це 16 грудня, повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук під час засідання сесії.

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Депутат міської ради Олександра Корнюша попросив прокоментувати ситуацію із викриттям медпрацівників у підробленні документів про вакцинацію.

Особи на робочих місцях, вони працюють. Ніяких вказівок не надходило,

– пояснила Макарук.

Вона додала, що прикрий випадок фальсифікацій зафіксували в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка функціонує в приміщенні поліклініки на вулиці Габдрахманова.

Реакція мера міста

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович заявив, що нині ведуться слідчі дії. І правопорушення нібито не стосуються посадовців, керівників чи головних лікарів поліклінічних відділень.

Це ганебний випадок. Я дав доручення провести роботу в колективі та серед сімейних лікарів, які мають право видавати ті чи інші довідки. Головним слідчим управлінням дійсно були здійснені відповідні дії, встановлені правопорушення. Наразі ведуться слідчі дії,

– заявив Райкович.

Що відомо про шахрайську схему: