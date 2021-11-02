У Києві водій на великій швидкості катав друга на даху машини: обурливе відео

Власник Mitsubishi Outlander ганяв вулицями Києва вночі 2 листопада. Незвичності його поїздці додавав чоловік на даху позашляховика.

Судячи з відео, яке зробили очевидці інциденту, друг власника машини заліз на дах та тримався руками за відкритий люк. Всередині машини перебували двоє чоловіків.

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Всі учасники дійства при цьому неабияк веселилися.

Їхав на великій швидкості та показував всім непристойні знаки

Свідку, який дістав телефон та знімав небезпечні розваги чоловіків, вони всією компанією показали середній палець.

Після цього, посміхаючись, водій Mitsubishi натиснув на педаль газу та дуже швидко помчав вперед.

Швидкість руху позашляховика була дуже великою, оскільки він обганяв інші машини.

Крім того, водій "грав у шашки", чим міг створити серйозну небезпеку на дорозі.

Чим би закінчився інцидент, якби пасажир на даху не втримався, не важко здогадатись. У коментарях до допису з відео користувачі обурилися поведінкою чоловіків та зазначили, що за подібні вчинки треба виписувати максимальні штрафи.

Дивіться відео небезпечної поїздки Mitsubishi з чоловіком на даху у Києві: