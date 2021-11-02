У Києві водій на великій швидкості катав друга на даху машини: обурливе відео

2 листопада 2021 , 10:19
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Джерело:

"Київ оперативний"

Власник Mitsubishi Outlander ганяв вулицями Києва вночі 2 листопада. Незвичності його поїздці додавав чоловік на даху позашляховика.

Судячи з відео, яке зробили очевидці інциденту, друг власника машини заліз на дах та тримався руками за відкритий люк. Всередині машини перебували двоє чоловіків.

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Всі учасники дійства при цьому неабияк веселилися.

Їхав на великій швидкості та показував всім непристойні знаки

  • Свідку, який дістав телефон та знімав небезпечні розваги чоловіків, вони всією компанією показали середній палець. 
  • Після цього, посміхаючись, водій Mitsubishi натиснув на педаль газу та дуже швидко помчав вперед.
  • Швидкість руху позашляховика була дуже великою, оскільки він обганяв інші машини.
  • Крім того, водій "грав у шашки", чим міг створити серйозну небезпеку на дорозі.

Чим би закінчився інцидент, якби пасажир на даху не втримався, не важко здогадатись. У коментарях до допису з відео користувачі обурилися поведінкою чоловіків та зазначили, що за подібні вчинки треба виписувати максимальні штрафи.

Дивіться відео небезпечної поїздки Mitsubishi з чоловіком на даху у Києві:

Автор: Олексій Чибісов