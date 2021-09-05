У Києві на Володимирському проїзді частково обмежать рух: назвали дати
5 вересня 2021 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:фейсбук "Київавтодору"
У Києві на Володимирському проїзді частково обмежать рух у вересні. Рішення ухвалили через оновлення пішохідного переходу.
Обмеження діятимуть з 6 по 27 вересня. Про це розповіли у "Київавтодорі".
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На Володимирському проїзді частково обмежать рух
На Володимирському проїзді виконають оновлення пішохідного переходу біля будинку за адресою вул. Володимирська, 15,
– розповіли у відомстві.
Там також пояснили, що проведуть роботи з заміни старого покриття на червоно-білу бруківку.
Саме тому на час робіт рух частково обмежать.
На Володимирському проїзді обмежать рух у вересні / Схема Київавтодору
Коротко про останні обмеження у Києві
- На частині вулиці Андріївської перекриють рух з 4 вересня до 15 жовтня. Обмеження пов'язане з реконструкцією вулиці Андріївської, що на Подолі.
- На 3 етапі її оновлюватимуть між вулицями Братською та Набережно-Хрещатицькою.
- Об'їхати можна по вулиці Сагайдачного – вулиці Ігорівській – вулиці Братській.
- Ба більше, тривають роботи на ділянці вулиці між вулицями Сагайдачного та Братською. На цій ділянці також перекритий рух.