У Києві на Володимирському проїзді частково обмежать рух: назвали дати

У Києві на Володимирському проїзді частково обмежать рух у вересні. Рішення ухвалили через оновлення пішохідного переходу.

Обмеження діятимуть з 6 по 27 вересня. Про це розповіли у "Київавтодорі".

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На Володимирському проїзді частково обмежать рух

На Володимирському проїзді виконають оновлення пішохідного переходу біля будинку за адресою вул. Володимирська, 15,

– розповіли у відомстві.

Там також пояснили, що проведуть роботи з заміни старого покриття на червоно-білу бруківку.

Саме тому на час робіт рух частково обмежать.



На Володимирському проїзді обмежать рух у вересні / Схема Київавтодору

Коротко про останні обмеження у Києві

На частині вулиці Андріївської перекриють рух з 4 вересня до 15 жовтня. Обмеження пов'язане з реконструкцією вулиці Андріївської, що на Подолі.

На 3 етапі її оновлюватимуть між вулицями Братською та Набережно-Хрещатицькою.

Об'їхати можна по вулиці Сагайдачного – вулиці Ігорівській – вулиці Братській.

Ба більше, тривають роботи на ділянці вулиці між вулицями Сагайдачного та Братською. На цій ділянці також перекритий рух.

У "Київавтодорі" перепрошують за незручності.