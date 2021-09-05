Обмеження діятимуть з 6 по 27 вересня. Про це розповіли у "Київавтодорі".

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На Володимирському проїзді частково обмежать рух

На Володимирському проїзді виконають оновлення пішохідного переходу біля будинку за адресою вул. Володимирська, 15,

– розповіли у відомстві.

Там також пояснили, що проведуть роботи з заміни старого покриття на червоно-білу бруківку.

Саме тому на час робіт рух частково обмежать.



На Володимирському проїзді обмежать рух у вересні / Схема Київавтодору

Зверніть увагу! У "Київавтодорі" перепрошують за незручності.

Коротко про останні обмеження у Києві