Ограничения будут действовать с 6 по 27 сентября. Об этом рассказали в "Киевавтодоре".

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На Владимирском проезде частично ограничат движение

На Владимирском проезде выполнят обновление пешеходного перехода возле дома по адресу ул. Владимирская, 15,

– рассказали в ведомстве.

Там также объяснили, что проведут работы по замене старого покрытия красно-белой брусчаткой.

Именно поэтому на время работ движение частично ограничат.



На Владимирском проезде ограничат движение в сентябре / Схема Киевавтодора

Обратите внимание! В "Киевавтодоре" извиняются за неудобства.

Коротко о последних ограничениях в Киеве