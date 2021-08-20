У Києві впіймали поліцейську, яка за 60 тисяч обіцяла підозрюваній "амністію"
20 серпня 2021 , 15:53Читать новость на русском
Джерело:Київська міська прокуратура
У Києві затримали слідчу відділу поліції у Голосіївському районі. Вона намагалась отримати 60 тисяч гривень за те, щоб підозрювану не притягли до відповідальності за розповсюдження наркотиків.
Слідча обіцяла, що вона навіть у СІЗО не потрапить, якщо заплатить таку суму. Поліцейську затримали під час одержання грошей – втім, це було інсценування й хабарницю одразу затримали.
Цікаво Поліція Києва 2 роки доводиться зберігати місткості з сечею як речовий доказ
Тепер вона може й сама потрапити за ґрати. Слідство веде прокуратура спільно з ДБР.
У Києві впіймали поліцейську, яка вимагала хабар / Фото Київської прокуратури
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