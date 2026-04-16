16 квітня, 06:47
У Києві вже 5 загиблих внаслідок нічної атаки, серед них дитина: багато постраждалих

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Внаслідок нічної атаки на Київ 16 квітня загинуло 5 людей, серед них 12-річна дитина, а 21 особа постраждала.
  • Руйнування зафіксовані у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах, зокрема постраждали фасади будинків і загорілися автомобілі.

Росія жорстоко обстріляла Київ балістикою вночі 16 квітня. Містяни прокинулися від вибухів. На ранок стає відомо більше деталей про наслідки.

У ДСНС розповіли, скільки людей загинуло та які руйнування в Києві. Слід сказати, що на момент публікації новини кореспонденти 24 Каналу знову чули вибухи в столиці – цього разу місто атакують ударні дрони.

Скільки людей загинуло та поранено в Києві сьогодні?

На ранок мовиться про 5 загиблих, серед них дитина 12 років. Постраждала 21 людина.

Як розповіли рятувальники, тіла загиблих виявили в Подільському районі під завалами будинку. Фасади обвалилися після влучання на відкритій території. Також у цьому районі зруйновані фасади двох готелів та прилеглих будинків. В обох випадках є і постраждалі.

Загалом зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Наслідки удару по Києву вночі 16 квітня / ДСНС

Які наслідки нічної атаки в Києві 16 квітня:

  • В Оболонському районі загорілися припарковані автомобілі, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. Тут загинули 2 людини, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

  • Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Унаслідок обстрілу загалом постраждали 45 мешканців столиці. З них 26 осіб госпіталізовано, іншим медики надали допомогу на місці або амбулаторно, зокрема двом дітям. 

Які ще міста постраждали внаслідок атаки 16 квітня?

  • В Одесі унаслідок атаки загинули 6 людей, ще 11 отримали поранення та наразі отримують необхідну медичну допомогу. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі. Вибухова хвиля також спричинила значні руйнування – у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Окрім цього, зафіксовано пошкодження в одному з парків Приморського району.

  • В Індустріальному районі Харкова внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. У Немишлянському районі влучання у проїзну частину спричинило пошкодження скління вікон 5 приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулись 2 людей.

  • У Дніпрі через нічну ворожу атаку 2 людей загинули, 27 дістали поранень. 14 постраждалих перебувають у лікарні. 5 з них у важкому стані.