У Києві вже 5 загиблих внаслідок нічної атаки, серед них дитина: багато постраждалих
- Внаслідок нічної атаки на Київ 16 квітня загинуло 5 людей, серед них 12-річна дитина, а 21 особа постраждала.
- Руйнування зафіксовані у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах, зокрема постраждали фасади будинків і загорілися автомобілі.
Росія жорстоко обстріляла Київ балістикою вночі 16 квітня. Містяни прокинулися від вибухів. На ранок стає відомо більше деталей про наслідки.
У ДСНС розповіли, скільки людей загинуло та які руйнування в Києві. Слід сказати, що на момент публікації новини кореспонденти 24 Каналу знову чули вибухи в столиці – цього разу місто атакують ударні дрони.
Скільки людей загинуло та поранено в Києві сьогодні?
На ранок мовиться про 5 загиблих, серед них дитина 12 років. Постраждала 21 людина.
Як розповіли рятувальники, тіла загиблих виявили в Подільському районі під завалами будинку. Фасади обвалилися після влучання на відкритій території. Також у цьому районі зруйновані фасади двох готелів та прилеглих будинків. В обох випадках є і постраждалі.
Загалом зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.
Наслідки удару по Києву вночі 16 квітня / ДСНС
Які наслідки нічної атаки в Києві 16 квітня:
- В Оболонському районі загорілися припарковані автомобілі, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. Тут загинули 2 людини, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.
Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Унаслідок обстрілу загалом постраждали 45 мешканців столиці. З них 26 осіб госпіталізовано, іншим медики надали допомогу на місці або амбулаторно, зокрема двом дітям.
Які ще міста постраждали внаслідок атаки 16 квітня?
В Одесі унаслідок атаки загинули 6 людей, ще 11 отримали поранення та наразі отримують необхідну медичну допомогу. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі. Вибухова хвиля також спричинила значні руйнування – у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Окрім цього, зафіксовано пошкодження в одному з парків Приморського району.
В Індустріальному районі Харкова внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. У Немишлянському районі влучання у проїзну частину спричинило пошкодження скління вікон 5 приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулись 2 людей.
У Дніпрі через нічну ворожу атаку 2 людей загинули, 27 дістали поранень. 14 постраждалих перебувають у лікарні. 5 з них у важкому стані.