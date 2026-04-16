У Києві вже 5 загиблих внаслідок нічної атаки, серед них дитина: багато постраждалих

Росія жорстоко обстріляла Київ балістикою вночі 16 квітня. Містяни прокинулися від вибухів. На ранок стає відомо більше деталей про наслідки.

У ДСНС розповіли, скільки людей загинуло та які руйнування в Києві. Слід сказати, що на момент публікації новини кореспонденти 24 Каналу знову чули вибухи в столиці – цього разу місто атакують ударні дрони.

Скільки людей загинуло та поранено в Києві сьогодні?

На ранок мовиться про 5 загиблих, серед них дитина 12 років. Постраждала 21 людина.

Як розповіли рятувальники, тіла загиблих виявили в Подільському районі під завалами будинку. Фасади обвалилися після влучання на відкритій території. Також у цьому районі зруйновані фасади двох готелів та прилеглих будинків. В обох випадках є і постраждалі.

Загалом зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Наслідки удару по Києву вночі 16 квітня / ДСНС

Які наслідки нічної атаки в Києві 16 квітня:

В Оболонському районі загорілися припарковані автомобілі, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. Тут загинули 2 людини, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Унаслідок обстрілу загалом постраждали 45 мешканців столиці. З них 26 осіб госпіталізовано, іншим медики надали допомогу на місці або амбулаторно, зокрема двом дітям.

Які ще міста постраждали внаслідок атаки 16 квітня?