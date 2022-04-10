У Києві забрали російські міста-герої з пам'ятника на Шулявці – там тепер міста України
Поблизу станції метро Шулявська у столиці була стела з назвами російських та білоруських міст. Однак тепер на їхньому місті українські.
Про це повідомили 10 квітня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначили, що залишили тільки Київ, Севастополь, Одесу й Керч.
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"Там, де раніше були Москва, Ленінград, Сталінград, Тула, Мурманськ, Смоленськ, Новоросійськ, а також Мінськ і Брест, з'явилися міста-герої України", – повідомили у Центрі.
Мовиться про такі населені пункти:
- Харків;
- Херсон;
- Чернігів;
- Миколаїв;
- Волноваха; Охтирка;
- Буча;
- Ірпінь;
- Гостомель;
- Маріуполь.
Позиція міста
Заступник голови Київради Микола Поворозник розповів, що місто підтримує ініціативу. Проте він наголосив, що такі зміни необхідно узаконити.
Позиція міста однозначна – подібні ініціативи підтримуємо. Ми цінуємо громадську ініціативу, відкриті до пропозицій містян і, я впевнений, депутати Київради теж підтримають,
– сказав Поворозник.