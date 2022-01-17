У Києві зафіксували рекордну за 56 років швидкість вітру

У Києві метеорологи зафіксували рекордну максимальну швидкість вітру. Так, 14 січня, вона досягла 23 метрів на секунду. За годину такі потужні пориви могли долати 83 кілометри.

Ці показники на 3 метри за секунду перевищили максимальне значення, задокументоване вченими ще 56 років тому. Адже в 1966 році швидкісний максимум вітру досяг 20 метрів на секунду.

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Історичний рекорд ще не побито

Втім, найбільша швидкість вітру в українській столиці спостерігалася 20 березня далекого 1881 року – 25 метрів на секунду. Відтоді такі великі цифри в Києві більше не фіксувалися.

Буревій накоїв лиха

Сильний вітер 14 січня встиг наробити біди у Києві. Так, через шквал обірвалися лінії електропередач та утворився затор із трамваїв, рекламний щит розтрощив припарковану автівку, на проїжджу частини та машини падали дерева.

Наприклад, на вулиці Верховинній стовбур навіть розчавив одного легковика, у якому перебували люди. За неофіційною інформацією, його водій загинув.

У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру: відео