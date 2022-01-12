У Києві замінували всі аеропорти

У міжнародних аеропортах "Київ" імені Ігоря Сікорського, а також у "Борисполі" проводять проводять термінову евакуацію через анонімне повідомлення про замінування. Інформація про закладену в будівлі вибухівку надійшла вдень 12 січня.

На місцях події працюють кінологи та вибухотехніки, а також рятувальники ДСНС та медики швидкої. Спеціалісти намагаються якомога швидше перевірити приміщення стратегічно важливих об'єктів для нормалізації їх роботи.

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У поліції Києва в коментарі 24 каналу розповіли, що станом на 15:45 експерти не знайшли жодного небезпечного предмета на тих об'єктах, які вказав зловмисник, однак пошук вибухівки продовжується.

Метро та аеропорти "замінувала" одна особа

За даними правохоронців, інформацію про нібито наявність вибухівки на територіях "Борисполя" та "Жулян" вони отримали одним повідомленням разом з даними про ймовірний вибух на станціях метро та у кількох ТРЦ.

Одразу після цього на вхід та вихід зачинили станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральну" та "Вокзальну". Не працювали також вузли пересадок.

Повідомлення про вибухівку на прийом та вильот літаків, судячи з усього, не вплинули. Про це свідчить інформація з онлайн-табло "Борисполя" та "Жулян".

"Мінують" не тільки Київ

12 січня чималу кількість міст України захлинули масові повідомлення про замінування. Так, у поліцію Одеси надійшов анонімний дзвінок про нібито наявність вибухівки усіх торгівельних центрів. У Черкасах та у Львові невідомі зловмисники повідомили про замінування всіх шкіл. Аналогічну інформацію надіслав "мінер" навчальних закладів у Дніпрі.

Телефонним терористам загрожує 6 років тюрми

Згідно з чинним законодавством, фейкові повідомлення про теракт караються позбавленням волі на термін від 2 до 6 років. Втім, рішення про кваліфікацію масового замінування об'єктів у Києві прийматимуть після того, як фахівці закінчать перевіряти всі будівлі.