У Києві замінували всі аеропорти
Джерело:Kievmap
У міжнародних аеропортах "Київ" імені Ігоря Сікорського, а також у "Борисполі" проводять проводять термінову евакуацію через анонімне повідомлення про замінування. Інформація про закладену в будівлі вибухівку надійшла вдень 12 січня.
На місцях події працюють кінологи та вибухотехніки, а також рятувальники ДСНС та медики швидкої. Спеціалісти намагаються якомога швидше перевірити приміщення стратегічно важливих об'єктів для нормалізації їх роботи.
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У поліції Києва в коментарі 24 каналу розповіли, що станом на 15:45 експерти не знайшли жодного небезпечного предмета на тих об'єктах, які вказав зловмисник, однак пошук вибухівки продовжується.
Метро та аеропорти "замінувала" одна особа
- За даними правохоронців, інформацію про нібито наявність вибухівки на територіях "Борисполя" та "Жулян" вони отримали одним повідомленням разом з даними про ймовірний вибух на станціях метро та у кількох ТРЦ.
- Одразу після цього на вхід та вихід зачинили станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральну" та "Вокзальну". Не працювали також вузли пересадок.
- Повідомлення про вибухівку на прийом та вильот літаків, судячи з усього, не вплинули. Про це свідчить інформація з онлайн-табло "Борисполя" та "Жулян".
"Мінують" не тільки Київ
12 січня чималу кількість міст України захлинули масові повідомлення про замінування. Так, у поліцію Одеси надійшов анонімний дзвінок про нібито наявність вибухівки усіх торгівельних центрів. У Черкасах та у Львові невідомі зловмисники повідомили про замінування всіх шкіл. Аналогічну інформацію надіслав "мінер" навчальних закладів у Дніпрі.
Телефонним терористам загрожує 6 років тюрми
Згідно з чинним законодавством, фейкові повідомлення про теракт караються позбавленням волі на термін від 2 до 6 років. Втім, рішення про кваліфікацію масового замінування об'єктів у Києві прийматимуть після того, як фахівці закінчать перевіряти всі будівлі.