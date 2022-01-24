У Києві затримали іноземця, який вимагав у чоловіка мільйон доларів неіснуючого боргу

Поліцейські викрили злочинне угруповання, яке займалося вимаганням чималих сум у мешканців Києва. Бійці СБУ та слідчі поліції затримали громадянина Грузії, який отримав від потерпілого частину "боргу".

Про злочин правоохоронці дізналися від самого потерпілого, приватного підприємця. Чоловік розповів їм, що банда зловмисників вимагає від нього 1 мільйон доларів, які він буцімто винен. Насправді ж жодних боргів у постраждалого не було.

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Працівники СБУ та поліцейські задокументували, що зловмисники постійно погрожували чоловіку та його близьким.

Влаштували контрольовану передачу грошей



Члена угруповання затримали на гарячому / Фото поліції Києва

Члени організованого угруповання обіцяли вбити як самого підприємця, так і членів його сім'ї. Вони наполягали на тому, що потерпілий нібито має сплатити мільйон доларів на користь злочинної спільноти, яку нібито контролює злодій у законі.

Бізнесмен під час перемовин з членами угруповання під контролем поліції погодився передати одному зі зловмисників частину суми.

Днями потерпілий передав іноземцю 70 тисяч доларів. Одразу після цього бійці "Альфи" затримали здирника.

Наразі затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні вимагання в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою. Фігуранта провадження посадили під варту без можливості вийти після внесення застави.

Правоохоронці намагаються встановити інших учасників злочину та затримати їх. Згідно з Кримінальним кодексом, членам угруповання загрожує до 12 років ув'язнення.