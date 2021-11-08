У Києві жорстоко побили автора пісень гурту KAZKA

У Києві жертвою жорстокого побиття став автор пісень гурту KAZKA Микола Журавльов. На чоловіка напали у його власному під'їзді. Коли саме це трапилося – невідомо, але потерпілий розповів про випадок 8 листопада.

У момент нападу поряд з Журавльовим також була дівчина на ім'я Діана Бульба. Саме вона супроводжувала важко травмованого чоловіка на усіх обстеженнях.

Важливе У Києві п'яний чоловік через мову зарізав чемпіона з джиу-джитсу



На Миколу Журавльова напали у його власному під'їзді / Фото з інстаграму Миколи Журавльова



В потерпілого діагностували перелом черепа, носа та погіршення зору / Фото з інстаграму Миколи Журавльова

Проломили голову на порозі власного дому

За словами Журавльова, після побиття у нього діагностували перелом черепа, перелом носа, а також погіршення зору в одному оці. Крім того, потерпілому довелося накласти шви на бороді.

Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай у лікарню приїжджають уже в комі. Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили по усьому Києву, робили обстеження, комп'ютерну томографію і решту всього,

– згадує Журавльов.



Нападники завдали композитору важких травм / Фото з інстаграму Миколи Журавльова



Висновок лікаря, який оглядав Журавльова після побиття / Фото з інстаграму Миколи Журавльова

Решта життя – з металом у голові

Автор хітів для музичних виконавців розповів, що 8 листопада переніс операцію з видалення пошкоджених кісток черепа. Однак через місяць йому доведеться знову лягти на хірургічний стіл для вживлення у голову металевої пластини.

Чоловік попросив небайдужих українців про допомогу і залишив для цього реквізити своєї подруги: 5375 4114 0484 8058 (Діана Бульба).

Побиття блогера співробітником Верховної Ради: схоже

Інстаграм-блогер Олексій Остаповський також опинився у реанімації через жорстоке побиття в ніч проти 3 жовтня. Він звинуватив у невиправданій агресії п'ятикратного чемпіона України з карате, головного консультанта у секретаріаті комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності – Антона Чернієнка.

Конфлікт між молодиками спалахнув під караоке-клубом, коли Остаповський попросив у незнайомців цигарку. Зрештою отямився хлопець у реанімації після трепанації черепа.