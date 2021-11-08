У момент нападу поряд з Журавльовим також була дівчина на ім'я Діана Бульба. Саме вона супроводжувала важко травмованого чоловіка на усіх обстеженнях.
Важливе У Києві п'яний чоловік через мову зарізав чемпіона з джиу-джитсу
На Миколу Журавльова напали у його власному під'їзді / Фото з інстаграму Миколи Журавльова
В потерпілого діагностували перелом черепа, носа та погіршення зору / Фото з інстаграму Миколи Журавльова
Проломили голову на порозі власного дому
За словами Журавльова, після побиття у нього діагностували перелом черепа, перелом носа, а також погіршення зору в одному оці. Крім того, потерпілому довелося накласти шви на бороді.
Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай у лікарню приїжджають уже в комі. Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили по усьому Києву, робили обстеження, комп'ютерну томографію і решту всього,
– згадує Журавльов.
Нападники завдали композитору важких травм / Фото з інстаграму Миколи Журавльова
Висновок лікаря, який оглядав Журавльова після побиття / Фото з інстаграму Миколи Журавльова
Решта життя – з металом у голові
Автор хітів для музичних виконавців розповів, що 8 листопада переніс операцію з видалення пошкоджених кісток черепа. Однак через місяць йому доведеться знову лягти на хірургічний стіл для вживлення у голову металевої пластини.
Чоловік попросив небайдужих українців про допомогу і залишив для цього реквізити своєї подруги: 5375 4114 0484 8058 (Діана Бульба).
Побиття блогера співробітником Верховної Ради: схоже
Інстаграм-блогер Олексій Остаповський також опинився у реанімації через жорстоке побиття в ніч проти 3 жовтня. Він звинуватив у невиправданій агресії п'ятикратного чемпіона України з карате, головного консультанта у секретаріаті комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності – Антона Чернієнка.
Конфлікт між молодиками спалахнув під караоке-клубом, коли Остаповський попросив у незнайомців цигарку. Зрештою отямився хлопець у реанімації після трепанації черепа.