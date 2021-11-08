В момент нападения рядом с Журавлевым также была девушка по имени Диана Бульба. Именно она сопровождала тяжело травмированного мужчину на всех обследованиях.

Важно В Киеве пьяный мужчина из-за языка зарезал чемпиона по джиу-джитсу



На Николая Журавлева напали в его собственном подъезде / Фото из инстаграма Николая Журавлева



У пострадавшего диагностировали перелом черепа, носа и ухудшение зрения / Фото из инстаграма Николая Журавлева

Проломили голову на пороге собственного дома

По словам Журавлева, после избиения у него диагностировали перелом черепа, перелом носа, а также ухудшение зрения в одном глазу. Кроме того, пострадавшему пришлось наложить швы на подбородке.

Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву, делали обследования, компьютерную томографию и все остальное,

– вспоминает Журавлев.



Нападавшие нанесли композитору тяжелые травмы / Фото из инстаграма Николая Журавлева



Заключение врача, который осматривал Журавлева после избиения / Фото из инстаграма Николая Журавлева

Остальная жизнь – с металлом в голове

Автор хитов для музыкальных исполнителей рассказал, что 8 ноября перенес операцию по удалению поврежденных костей черепа. Однако через месяц ему придется снова лечь на хирургический стол для вживления в голову металлической пластины.

Мужчина попросил неравнодушных украинцев о помощи и оставил для этого реквизиты своей подруги: 5375 4114 0484 8058 (Диана Бульба).

Избиение блогера сотрудником Верховной Рады: похоже

Инстаграм-блогер Алексей Остаповский также оказался в реанимации из-за жестокого избиения в ночь на 3 октября. Он обвинил в неоправданной агрессии пятикратного чемпиона Украины по каратэ, главного консультанта в секретариате комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности – Антона Черниенко.

Конфликт между молодыми людьми вспыхнул под караоке-клубом, когда Остаповский попросил у незнакомцев сигарету. В итоге очнулся парень в реанимации после трепанации черепа.