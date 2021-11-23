У Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського райсуду, адвокатка каже про вбивство

Екссуддю Сергія Зінченка знайшли без ознак життя на Лук'янівській вулиці Києва. За словами адвокатки загиблого, чоловіка вбили.

Сам інцидент стався 18 листопада у Шевченківському районі Києва. Правоохоронці трактували подію як самогубство.

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Втім, Лариса Криворучко, чиїм клієнтом був колишній суддя, зазначила, що чоловіка застрелили.

Таємнича смерть екссудді

У поліції Києва 24 каналу кажуть, що до правоохоронців звернулися знайомі екссудді, які повідомили, що чоловік довго не відповідає на дзвінки.

Правоохоронці, що прибули на місце події, викликали слідчо-оперативну групу та увійшли у квартиру, двері якої виявилися відкритими.

В одній з кімнат знайшли тіло колишнього служителя Феміди.

23 листопада адвокатка Лариса Криворучко висловила співчуття сім'ї померлого та його родичам.

Дата та час поховання Сергія Зінченка наразі невідомі.

Затримували на хабарі

26 січня 2017 року Сергія Зінченка та директора адвокатського бюро "ПМ і Компанія" Віталія Холоденка затримали працівники поліції. Чоловіки нібито отримали 22 тисячі доларів хабаря. Кошти фігуранти розслідування мали передати посадовцям міністерства юстиції за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку.