У Києві знову лунають вибухи: БпЛА над центром міста

Після масованого нічного обстрілу 2 червня Росія продовжила атакувати Україну вдень. Вибухи знову пролунали у столиці.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про загрозу для Києва?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 12:59. Тоді Повітряні сили попередили про рух російського БпЛА над містом.

Близько 13:03 кореспонденти почули вибухи у столиці. Місцева влада уточнила, що це працювали сили протиповітряної оборони. Згодом пролунали повторні.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею,

– повідомили у КМВА.

За кілька хвилин також додалась загроза застосування балістики ворогом.

Нагадаємо, що вночі Київ знову опинився під комбінованим російським обстрілом. Наслідки фіксують на понад 35 локаціях столиці у восьми її районах. Здебільшого у місті пошкоджена житлова забудова.

На жаль, внаслідок ворожого терору п'ятеро людей загинули та понад 60 постраждали. Триває розбір завалів та аварійні роботи.