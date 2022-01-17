У Києві з'явилася станція імені Шухевича

Зупинка швидкісного трамваю у Києві, яка раніше була названа на честь ката українського народу Миколи Ватутіна, отримала нову назву. З 4 січня на карті столиці з'явилася станція Шухевича.

Розпорядження про зміну назви станції підписав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандібор. Зробив це чиновник через відповідне рішення Київради, яке було прийняте ще о 2017 році.

Дивіться також Київський маршрутник відмовив ветерану війни на Донбасі у безкоштовному проїзді

Згідно з документом, на честь політика та державного діяча Романа Шухевича назвали станцію трамваю на однойменному проспекті.

Змінили назву зупинок автобусів і тролейбусів

У наказі вказано, що крім станції трамваю у столиці також змінилися назва зупинок тролейбусів та автобусів. Зупинки "Станція Романа Шухевича" з'явилися на маршрутах автобусів №№27, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів 29, 30, 31, 47.

До 28 лютого комунальники Київпастрансу мають замінити таблички з новими назвами об'єктів.

Крім того, керівник комунальної служби перевезень КМДА має довести інформацію про перейменування до відома приватних перевізників.

Перейменування затримувалося

Увічнити пам'ять головнокомандувача ОУН депутати Київради вирішили у 2017 році, коли перейменували проспект Генерала Ватутіна. Втім, майже 2 роки змінити топонім не було можливості, оскільки проросійські громадські організації оскаржували це рішення в судах.

Лише наприкінці 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність рішень КМР про перейменування Московського проспекту на проспекти Степана Бандери а проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.