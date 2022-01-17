Розпорядження про зміну назви станції підписав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандібор. Зробив це чиновник через відповідне рішення Київради, яке було прийняте ще о 2017 році.

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Згідно з документом, на честь політика та державного діяча Романа Шухевича назвали станцію трамваю на однойменному проспекті.

Змінили назву зупинок автобусів і тролейбусів

У наказі вказано, що крім станції трамваю у столиці також змінилися назва зупинок тролейбусів та автобусів. Зупинки "Станція Романа Шухевича" з'явилися на маршрутах автобусів №№27, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів 29, 30, 31, 47.

До 28 лютого комунальники Київпастрансу мають замінити таблички з новими назвами об'єктів.

Крім того, керівник комунальної служби перевезень КМДА має довести інформацію про перейменування до відома приватних перевізників.

Перейменування затримувалося

Увічнити пам'ять головнокомандувача ОУН депутати Київради вирішили у 2017 році, коли перейменували проспект Генерала Ватутіна. Втім, майже 2 роки змінити топонім не було можливості, оскільки проросійські громадські організації оскаржували це рішення в судах.

Лише наприкінці 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність рішень КМР про перейменування Московського проспекту на проспекти Степана Бандери а проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.