Распоряжение об изменении названия станции подписал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор. Сделал это чиновник через соответствующее решение Киевсовета, которое было принято еще в 2017 году.

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Согласно документу, в честь политика и государственного деятеля Романа Шухевича назвали станцию трамвая на одноименном проспекте.

Изменили название остановок автобусов и троллейбусов

В приказе указано, что кроме станции трамвая в столице также изменились названия остановок троллейбусов и автобусов. Остановки "Станция Романа Шухевича" появились на маршрутах автобусов №№27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов 29, 30, 31, 47.

До 28 февраля коммунальщики Киевпасстранса должны заменить таблички с новыми названиями объектов.

Кроме того, руководитель коммунальной службы перевозок КГГА должен довести информацию о переименовании до сведения частных перевозчиков.

Переименование задерживалось

Увековечить память главнокомандующего ОУН депутаты Киевсовета решили в 2017 году, когда переименовали проспект Генерала Ватутина. Впрочем, почти 2 года сменить топоним не было возможности, поскольку пророссийские общественные организации оспаривали это решение в судах.

Лишь в конце 2019 года Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность решений КГС о переименовании Московского проспекта в проспекты Степана Бандеры, а проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.