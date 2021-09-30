Києву хочуть повернути ділянку біля аеропорту "Жуляни" за 140 мільйонів гривень
Джерело:Київська міська прокуратура
Київській територіальній громаді хочуть повернути земельну ділянку біля Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жулян"). Її вартість оцінюється у 140 мільйонів гривень.
Відповідний позов до суду подала Солом’янська окружна прокуратура. Вона вимагає розірвати договір оренди ділянки площею 5,2 гектара та повернути її столиці.
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Історія довжиною в 16 років
Ласий шматок землі Київська міська рада передала в оренду ще у 2005 році. На цій території планували звести автомобільно-термінальний комплекс. Однак товариство, що мало стати забудовником, порушило договір і за 16 років навіть не почало будівельні роботи.
Інтереси громади відстоять у суді
У прокуратурі зауважили, що бездіяльність орендаря порушила інтереси держави та київської територіальної громади зокрема. Адже влада столиці увесь цей час не могла ефективно розпоряджатися великим земельним ресурсом.Важливо! Підготовче судове засідання у цій справі призначено на 7 жовтня.
Скандальна забудова на території університету
В останній день роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції видали дозвіл на будівництво житлового комлексу на території Національного авіаційного університету. Всупереч генеральному плану, там з'являться будинки на 1600 квартир.