Києву хочуть повернути ділянку біля аеропорту "Жуляни" за 140 мільйонів гривень

30 вересня 2021 , 09:37
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Джерело:

Київська міська прокуратура

Київській територіальній громаді хочуть повернути земельну ділянку біля Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жулян"). Її вартість оцінюється у 140 мільйонів гривень.

Відповідний позов до суду подала Солом’янська окружна прокуратура. Вона вимагає розірвати договір оренди ділянки площею 5,2 гектара та повернути її столиці.

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Історія довжиною в 16 років

Ласий шматок землі Київська міська рада передала в оренду ще у 2005 році. На цій території планували звести автомобільно-термінальний комплекс. Однак товариство, що мало стати забудовником, порушило договір і за 16 років навіть не почало будівельні роботи.

Інтереси громади відстоять у суді

У прокуратурі зауважили, що бездіяльність орендаря порушила інтереси держави та київської територіальної громади зокрема. Адже влада столиці увесь цей час не могла ефективно розпоряджатися великим земельним ресурсом.

Важливо! Підготовче судове засідання у цій справі призначено на 7 жовтня.

Скандальна забудова на території університету

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