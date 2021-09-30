Києву хочуть повернути ділянку біля аеропорту "Жуляни" за 140 мільйонів гривень

Київській територіальній громаді хочуть повернути земельну ділянку біля Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жулян"). Її вартість оцінюється у 140 мільйонів гривень.

Відповідний позов до суду подала Солом’янська окружна прокуратура. Вона вимагає розірвати договір оренди ділянки площею 5,2 гектара та повернути її столиці.

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Історія довжиною в 16 років

Ласий шматок землі Київська міська рада передала в оренду ще у 2005 році. На цій території планували звести автомобільно-термінальний комплекс. Однак товариство, що мало стати забудовником, порушило договір і за 16 років навіть не почало будівельні роботи.

Інтереси громади відстоять у суді

У прокуратурі зауважили, що бездіяльність орендаря порушила інтереси держави та київської територіальної громади зокрема. Адже влада столиці увесь цей час не могла ефективно розпоряджатися великим земельним ресурсом.

Скандальна забудова на території університету

Підготовче судове засідання у цій справі призначено на 7 жовтня.

В останній день роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції видали дозвіл на будівництво житлового комлексу на території Національного авіаційного університету. Всупереч генеральному плану, там з'являться будинки на 1600 квартир.