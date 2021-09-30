Відповідний позов до суду подала Солом’янська окружна прокуратура. Вона вимагає розірвати договір оренди ділянки площею 5,2 гектара та повернути її столиці.

За темою Прокуратура відібрала у забудовника землю київського парку "Нивки"

Історія довжиною в 16 років

Ласий шматок землі Київська міська рада передала в оренду ще у 2005 році. На цій території планували звести автомобільно-термінальний комплекс. Однак товариство, що мало стати забудовником, порушило договір і за 16 років навіть не почало будівельні роботи.

Інтереси громади відстоять у суді

У прокуратурі зауважили, що бездіяльність орендаря порушила інтереси держави та київської територіальної громади зокрема. Адже влада столиці увесь цей час не могла ефективно розпоряджатися великим земельним ресурсом.