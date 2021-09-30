Соответствующий иск в суд подала Соломенская окружная прокуратура. Она требует расторгнуть договор аренды участка площадью 5,2 гектара и вернуть его столице.

По теме Прокуратура отобрала у застройщика землю киевского парка "Нивки"

История длиной в 16 лет

Лакомый кусок земли Киевский городской совет передал в аренду еще в 2005 году. На этой территории планировали возвести автомобильно-терминальный комплекс. Однако общество, которое должно было стать застройщиком, нарушило договор и за 16 лет даже не начало строительные работы.

Интересы общины отстоят в суде

В прокуратуре отметили, что бездействие арендатора нарушило интересы государства и Киевской территориальной общины в частности. Ведь власти столицы все это время не могли эффективно распоряжаться большим земельным ресурсом.

Важно! Подготовительное судебное заседание по этому делу назначено на 7 октября.

Скандальная застройка на территории университета

В последний день работы Государственной архитектурно-строительной инспекции выдали разрешение на строительство жилого комлекса на территории Национального авиационного университета. Вопреки генеральному плану, там появятся дома на 1 600 квартир.