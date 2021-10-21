Київ днями потрапить у червону зону, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко анонсував перехід столиці України до червоної карантиної зони. Таке рішення буде ухвалено уже 22 жовтня.

Очільник столиці пояснив, що такий крок необхідний через різке погіршення епідеміологічної ситуації. Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у місті.

Важливо Київ стоїть на порозі червоної зони, – Кличко

Нові рекорди і смерті молодих

За словами Кличка, рішення про додаткові обмеження і суворий карантин ухвалюватиме місцева Комісія з надзвичайних ситуацій. Адже у Києві зафіксовані шалені темпи захворюваності і смертність серед молодих пацієнтів.

За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані,

– сказав Кличко.

Кисневий ажіотаж

Кличко також наголосив, що лікарні заповнені хворими, яким потрібні кисневі маски і навіть апарати штучної вентиляції легень. Наразі у відділеннях зайнято вже 50% ліжок, виділених під інфікованих COVID-19. Що ж до місць, оснащених киснем, то там статистика ще гірша –заповнені 63%.

Від локдауну врятує тільки вакцинація

Мер столиці доручив пришвидшити кампанію з вакцинації киян і закликав депутатів Київради переконати своїх виборців захиститися від хвороби. За його словами, лише масова імунізація дозволить уникнути місту тотального локдауну.

"Сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація. І щеплюватися треба зараз. Щоб не стояти в чергах після того, як Київ потрапить у червону зону", – пояснив Кличко.

Присоромив тих, хто не вірить

За останню добу в Києві зафіксували 1192 нових випадки коронавірусу.

Кличко нагадав, що наразі у київських лікарнях 98% пацієнтів з коронавірусом – невакциновані. Така сама смтуація і з летальними випадками, однак там цифри ще гірші – 99%.

"Ті, хто виступають проти вакцинації і обмежень, потрапивши в лікарню чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся!" – звернувся до громадян очільник Києва.

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