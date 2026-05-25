Атакували житлові будинки: під час нічного обстрілу Києва пошкоджено 300 об'єктів, – Зеленський

В ніч на 24 травня російські війська здійснили наймасштабнішу атаку на столицю за час війни. Окупанти розтрощили 300 об'єктів у Києві, зокрема 150 приватних та багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Наслідки атаки на Київ

Станом на ранок 25 травня у Шевченківському та Подільському районах столиці досі триває усунення наслідків атаки в ніч на 24 травня. На місцях працює близько 100 рятувальників ДСНС.

За словами глави держави, під час атаки на Київ російські війська пошкодили близько 300 об'єктів – втім переважна більшість це житлові будівлі. Впродовж 24 травня надійшли повідомлення про різні ступені руйнувань майже у 150 приватних та багатоквартирних будинках.

Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно. Вдячний медикам, які лікують і підтримують наших людей. Дякую всім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам,

– додав президент.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну в ніч на 24 травня окупанти випустили 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Водночас сили ППО збили 604 цілі, зокрема 55 ракет та 549 безпілотників.

Які ще області опинились під ударом Росії 24 травня?

В ніч на 24 травня окупаційні сили випустили "Кинджали" у напрямку Хмельниччини, а саме Старокостянтинова. Місцеві чули декілька вибухів.

На Черкащину рухались ударні дрони та ракети. У регіоні працювати сили протиповітряної оборони.

Окрім того, вибухи гриміли й у Кропивницькому. Там загроза атаки дронів та ракет зберігалась усю ніч. За даними місцевої влади, безпілотники вгатили по Великовисківській громаді – там спалахнула пожежа в одному з житлових будинків. Загалом пошкодження зафіксували в 16 оселях.