Київ охопив густий туман: дивовижні фото

Жителі деяких районів Києва прокинулися немов у Сайлент-Гіллі. Вранці 4 листопада місто огорнув густий туман, через який видимість подекуди сягала лише кілька десятків метрів.

Фотографіями туману мешканці столиці діляться у соцмережах. Втім, жителі деяких районів за картиною туману спостерігати не могли, оскільки опадів у них зранку не було.

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Не бачили туману мешканці Осокорків та Позняків, однак на Південному мості, Саперно-Слобідській вулиці, а також майже по всьому Правому берегу видимості майже не було.

До туману додався смог



Південний міст у тумані / Фото Валентина Піддубцева

Через несприятливі погодні умови 4 листопада Київ знову потрапив до топу міст з найзабрудненішим повітрям.

Згідно з сервісом IQair, станом на 11:30 столиця перебуває на 17 місці серед мегаполісів.

Індекс якості повітря прилади оцінюють як 101 при нормі у 50.



З висоти Батьківщини-матері Києва майже не було видно / Фото Валентина Піддубцева

Фахівці рекомендують людям з підвищеною чутливістю не відкривати вікна та утриматися від прогулянок.



Вид з Саперно-Слобідської в напрямку Лівого берега / Фото Ірини Вихрущ

Картинки з Сайлент-Гиллу кияни бачили кілька годин. Згодом туман почав потроху розсіюватись, а видимість на дорогах прийшла у норму.



Печерськ у тумані / Фото Ірини Вихрущ