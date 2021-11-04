Фотографиями тумана жители столицы делятся в соцсетях. Впрочем, жители некоторых районов за картиной тумана наблюдать не могли, поскольку осадков у них утром не было.

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Не видели тумана жители Осокорков и Позняков, однако на Южном мосту, Саперно-Слободской улице, а также почти по всему Правому берегу видимости почти не было.

К туману добавился смог

Южный мост в тумане / Фото Валентина Поддубцева

Из-за неблагоприятных погодных условий 4 ноября Киев снова попал в топ городов с самым загрязненным воздухом.

Согласно сервису IQair, по состоянию на 11:30 столица находится на 17 месте среди мегаполисов.

Индекс качества воздуха приборы оценивают как 101 при норме в 50.

С высоты Родины-матери Киева почти не было видно / Фото Валентина Поддубцева

Специалисты рекомендуют людям с повышенной чувствительностью не открывать окна и воздержаться от прогулок.

Вид с Саперно-Слободской в направлении Левого берега / Фото Ирины Вихрущ

Картинки с Сайлент-Гиллу киевляне видели несколько часов. Потом туман начал понемногу рассеиваться, а видимость на дорогах пришла в норму.



Печерск в тумане / Фото Ирины Вихрущ