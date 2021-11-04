Фотографіями туману мешканці столиці діляться у соцмережах. Втім, жителі деяких районів за картиною туману спостерігати не могли, оскільки опадів у них зранку не було.
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Не бачили туману мешканці Осокорків та Позняків, однак на Південному мості, Саперно-Слобідській вулиці, а також майже по всьому Правому берегу видимості майже не було.
До туману додався смог
Південний міст у тумані / Фото Валентина Піддубцева
- Через несприятливі погодні умови 4 листопада Київ знову потрапив до топу міст з найзабрудненішим повітрям.
- Згідно з сервісом IQair, станом на 11:30 столиця перебуває на 17 місці серед мегаполісів.
- Індекс якості повітря прилади оцінюють як 101 при нормі у 50.
З висоти Батьківщини-матері Києва майже не було видно / Фото Валентина Піддубцева
Фахівці рекомендують людям з підвищеною чутливістю не відкривати вікна та утриматися від прогулянок.
Вид з Саперно-Слобідської в напрямку Лівого берега / Фото Ірини Вихрущ
Картинки з Сайлент-Гиллу кияни бачили кілька годин. Згодом туман почав потроху розсіюватись, а видимість на дорогах прийшла у норму.
Печерськ у тумані / Фото Ірини Вихрущ